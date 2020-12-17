شكرا لقرائتكم خبر عن قصر ثقافة منصور حسن يناقش مشاكل التوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذ قصر ثقافة منصور حسن بأبوكبير محاضرة عن «التوحد أعراضه وأسبابه وكيفية علاجه»، حيث تحدث مصطفي عبدالمعين، عن مرض التوحد وأنه مرض منتشر وهو عبارة عن اضطراب في نمو أعصاب الدماغ، وتظهر أعراض التوحد في مرحلة الطفولة، ولكن يمكن أن تستمر لفترة المراهقة، وغالبًا تظهر علامات التوحد من سن ٣ سنوات إلى سن ٥ سنوات، وأعراضه قلة الاتصال بالعين وعدم التجاوب وصعوبة تكوين صداقات.

قدمت فرقة منيا القمح للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف عرض فني على مسرح قصر ثقافة منيا القمح وقد شدا محمد جمال بأغنية سماره، عصام محمد أغنية تلات سلامات، كما قدمت فرقة بلبيس للموسيقى العربية بقصر ثقافة بلبيس مجموعة من الاغنيات للفنان محمود الراعي والفنانة ياسمين.