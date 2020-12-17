شكرا لقرائتكم خبر عن الانتربول المصرى يطالب إيطاليا بتسليم دبلوماسيين سابقين متهمين بتهريب الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الانتربول المصرى الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين الإيطاليين أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين في القاهرة والذين قاموا بنهب آثار مصر لمدة عامين، والصادر ضد أحدهم ويدعى لادسلاف أوتكر سكاكال "skakal otakar " الذى شغل منصب القنصل السابق لإيطاليا في مصر.

وأكد الانتربول المصرى أن لادسلاف أوتكر صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لقيامه بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية من آثار مصر لدولة ايطاليا خلال عام 2016 و2018 من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفه الإيطالي/ ماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسى الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية، حيث تم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الأثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الأثار الأخرى التى تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين.

وحكمت محكمة الجنايات المصرية على المتهمين بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تقوم السلطات الإيطالية بتسليمهم لمصر وهى الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الأثار المصرية وتهريبها لدوله ايطاليا.

وحكم محكمة الجنايات المصرية في ذات القضية على شركائهم (الإيطاليين) الممثل بطرس رؤوف غالى شقيق يوسف بطرس غالى وكلا من اعوانه المدعو احمد حسين نجدى والمدعو مدحت ميشيل بالسجن بذات العقوبة 15 عاما.