شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة من وزارة التعليم لمكافحة كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية. وفى خطاب للوزارة أرسلته للمديريات، شددت على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا.

وطالبت بعدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابى فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية يطبق عليه العزل المنزلي مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين، مشددة على أن إغلاق أي مدرسة يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.