شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف تفاصيل اختيار «العاصمة الإدارية» كعاصمة رقمية للعرب فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام إيكولوجى يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المشروع الوطنى الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم" المذاع على فضائية أون، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة منافذ البريد، موضحًا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا بنهاية العام الجارى، وأن إجمالى عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من 95 مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر150 مكتبا، وكشف الوزير عن أنه جار وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام 2021.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى موقف خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري، حيث يعتبر البريد منفذا لتقديم الخدمة ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي، فضلا عن كونه منفذا لصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائى والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية، وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية، والتى تم إطلاقها بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحًا أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى، وذلك فى إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.