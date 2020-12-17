شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك بحفل الجمعية الشرعية لتيسير زواج 100 فتاة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج 100 فتاة بمحافظة الجيزة بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج، ورعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور مصطفى إسماعيل،الأمين العام للجمعية الشرعية.

وأكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، أنه تم إطلاق "المحطة الأولى" لمشروع "تيسير زواج الفتيات"، مضيفا أن هذه "النقلة النوعية" تتمثل في تجهيز 400 فتاة، في أربع محافظات على مدار العام، بواقع 100 فتاة في محافظة، كل ثلاثة شهور والبداية من محافظة الجيزة.

وكشف أن الجمعية الشرعية الرئيسية تستهدف من هذه "النقلة النوعية" عدة رسائل إنسانية واجتماعية:

أولاً: تمثل هذه النقلة النوعية دَفعة قوية لمشروع "تيسير زواج الفتيات"، الذي حقق إنجازات كبيرة في السنوات الماضية، تمثلت في إدخال الفرحة والبسمة على54420 فتاة، بتكلفة إجمالية بلغت 41529040 جنيهًا،فلا شك أن تجهيز 100 فتاة، وبأجهزة متميزة، يمثل تكلفة كبيرة جدًّا، كان الفرع بالمحافظة سيستغرق وقتًا طويلاً حتى ينجز هذا العدد، وبهذا الاستعداد.

ثانيًا: تحرص الجمعية الشرعية على دعوة القيادات التنفيذية بمؤسسات الدولة من "وزارة التضامن" و"المحافظة" وغيرهم؛ حتى تتوثق العلاقة بين الجمعية الشرعية ومؤسسات الدولة، ويكون ذلك بابًا مستمرًا لخدمة المجتمع، في جميع المجالات، ومن المؤكد أن هذه خطوة مهمة في إطار توثيق هذه العلاقة، التي شهدت تعاونًا كبيرًا في السنوات الماضية، من خلال المشاركات الفاعلة للجمعية الشرعية في المبادرات القومية الكبرى.

فهذه العلاقة الوثيقة تمثل إحدى ركائز العمل والمبادئ الثابتة بالجمعية الشرعية، التي هي جمعية مصرية تعمل فق القانون وتنسق مع مؤسسات الدولة، بما يصب في مصلحة المجتمع.

ثالثًا: إدخال السرور ورَسْم البسمة على وجوه فتياتنا وأُسرنا؛ وقد تم اختيار هذه الأسر ضمن معايير تراعي بصفة أساسية الأشدَّ حاجة، وإن الجمعية الشرعية تضع في أهداف جميع مشروعاتها التخفيفَ عن غير القادرين، ورسم البسمة على وجوههم، فهذه هي رسالة العمل الخيري بصفة عام، وهي رسالة جليلة القدر وعظيمة الأجر عند الله تعالى.

وتابع: بالتأكيد، فتيسير زواج 100 فتاة دفعة واحدة، مما يسعد فتياتنا وأُسرنا، ويرفع عن كاهلهم أعباء الزواج، التي هي أعباء ليست بالأمر الهين، وزيادةً في إدخال السرور على فتياتنا وأسرنا، ستنظم الجمعية الشرعية إطلاق المحطات الأربع لهذه النقلة النوعية في مشروع "تيسير زواج الفتيات"،من خلال حفل تحضره القيادات التنفيذية، .

جدير بالذكر إن مشروع "تيسير زواج الفتيات" هو أحد المشروعات الاجتماعية المهمة، التي انطلقت مسيرتها في الجمعية الشرعية قبل ما يزيد على ثلاثة عقود، بهدف دعم الأسر غير القادرة بالأجهزة والأدوات اللازمة لزواج الفتاة؛ للتخفيف عن هذه الأسر وإدخال البسمة عليها، والمشاركة في دعم قيم العفاف والتماسك بين المجتمع.