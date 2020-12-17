شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: لا توجد أبحاث نشرت عن انخفاض شراسة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجى، إنه لا توجد أبحاث نشرت عن تضاؤل شراسة فيروس كورونا مقارنة بزيادة انتشاره فى فترته الأولى .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن هناك أبحاث علمية أكدت أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارا جينيا وقدرته على الانتشار زادت، موضحا أن الأطباء فى كافة دول العالم أصبحت أكثر خبرة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر خبرة فى التعامل ويذهبون إلى الأطباء مبكرا.

وتابع أن المواطنين فى بداية أزمة كورونا تملكهم الخوف والرعب وأجروا مسرعين لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم، لافتا إلى أنه تم إجراء تعديلات بسيطة على بروتوكولات فيروس كورونا، لافتا إلى أن خبرة التعامل مع الفيروس وطفراته كان لها دور فى اكتشاف الإصابات بدرجة أسرع.