شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زاهى حواس يوجه رسالة للمصريين بالخارج من سقارة ضمن مبادرة "اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فيديو لمشاركة عالم المصريات زاهى حواس ، فى مبادرة "اتكلم عربى"، مطالباً المصريين فى الخارج بالإعتزاز بمصريتهم ولغتهم العربية للإحتفاظ بهويتهم.

وعلقت وزيرة الهجرة قائلة: "العظيم زاهى حواس فى المبادرة الرئاسية (اتكلم عربى) قبل ساعات من الاحتفال العالمى للغة العربية".

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.