شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصرى فى لندن: إضافة الكورتيزون لعلاج الحالات الحرجة من مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم سليمان، استشارى طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، إن لقاح فايزر تم نشر أبحاثه فى البداية وكانت بريطانيا أولى الدول التى قامت بشراء اللقاح، وتم إعطاء اللقاح للأشخاص الأولى به، مضيفا أن الإغلاق في لندن زاد للمرحلة الثالثة وهو أعلى درجات الإغلاق بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإنه أسبوعيا تزيد نسب الإصابة بمقدار الضعف، مؤكدا أنه تم إضافة الكورتيزون إلى بروتوكول علاج مصابى فيروس كورونا الحالات الحرجة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الفيروس وبسبب التحورات الأخيرة فيه بات ذا قدرة أكبر في الانتشار، فيما قلت الحالات الحرجة بين المصابين به على مستوى العالم كله، متابعا أنه وبالنسبة للبروتوكولات العلاجية التى يتم استخدامها فى بريطانيا هى مجموعة من الأدوية القليلة.

وتابع أن بريطانيا تفحص حاليا لقاح أكسفورد الجديد، وخلال أيام من المتوقع إنشاء البحث الأخير للفيروس، كما تم إضافة الكورتيزون إلى بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة، معقبا: "مفيش أي معلومات عن أي نتائج تخص اللقاح الخاص بفايزر، ولكن لا يزال إعطاء اللقاح للمواطنين مستمرا، بسبب كون نتائجه الأولى والتي خلصت إليها التجارب السريرية جيد إلى حد كبير".