شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران والسياحة يناقشان سبل دفع حركة السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعدد من مستثمرى جنوب سيناء بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقطاعى السياحة والطيران من أهمها؛ سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران، والإقامة بالفنادق خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي.

وأبدى رئيس غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة في المبادرة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة.

كما تم أيضا مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى كيفية استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل الجائحة وسبل تنشيط السياحة الوافدة الى مصر .