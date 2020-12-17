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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نقص الوصول للقاحات خلال جائحة كوفيد له أضرار اقتصادية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نقص الوصول للقاحات خلال جائحة فيروس كوفيد 19، له أضرار اقتصادية كبيرة، ويعرض عقودا من التقدم فى الدول للخطر، مشيرة إلى أن الحلول والوصول المنصف للقاحات مفيد للجميع، ويحقق فوائد اقتصادية كبيرة.
وقالت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يتسبب نقص الوصول إلى اللقاحات في جائحة كوفيد 19 في أضرار اقتصادية كبيرة ويعرض عقودًا من التقدم للخطر، ومع ذلك، فإن الحل العالمى المنصف للقاحات مفيد للجميع وسيحقق فوائد اقتصادية للكل".
منظمة الصحة العالمية
من جهة أخرى، أكد مسئول بارز فى منظمة الصحة العالمية، أنه بالرغم من أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "واعدة" إلا أنها لن توقف الفيروس، وليست "الرصاصة الفضية" لإنهاء الوباء.
وقال الدكتور تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، ردا على سؤال بشأن الموعد الذي يأمل فيه العالم للعودة إلى طبيعته - بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد علينا جميعا، وعلى الإجراءات الفردية التي نتخذها الآن وفي المستقبل".
وأضاف أن العدد الأولي للقاحات سيكون محدودا، وأنه يجب إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر .. أما بالنسبة للفئات الأخرى فان الأمر قد يستغرق ما بين 12 و24 شهرا قبل أن يتلقى غالبية الأشخاص اللقاح.
وشدد قائلا: "يجب أن نتمسك بالأفعال والسلوكيات الفردية التي لا تحمينا فقط وإنما تحمي من حولنا أيضا، مثل غسل اليدين، وارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة".
من جانبه، نوه الدكتور باباتوندي أولووكوري، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، إلى أن خطر العدوى بات يهدد الفئات العمرية التي تتراوح بين 20 و29 عاما بسبب "زيادة التنقل" بعد تخفيف القيود، وكذلك بسبب تصور الشباب أنهم محصنين مما يشجعهم على عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
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