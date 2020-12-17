مصر والإمارات نموذج للتعاون السياسى والاقتصادى.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من الرئيس السيسى لأبو ظبى لتوريد لقاح كورونا.. مصر والإمارات نموذج للتعاون السياسى والاقتصادى.. استثمارات الإمارات تسجل 15 مليار دولار.. واتفاق الرؤى فى الأزمة الليبية والسورية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات بشرق المتوسط.

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