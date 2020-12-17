سامسونج إلكترونيكس مصر تساهم في رفع الوعي بالإجراءات الاحترازية بين الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزيع أدوات وقاية شخصية على طلاب المرحلة الثانوية في بعض محافظات الدلتا

في إطار دعمها لنظام التعليم في مصر، وحرصها على المشاركة في جهود تطوير العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية ذات الكثافة الطلابية العالية، قررت شركة سامسونج مصر إطلاق مبادرة لرفع وعي الطلاب بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك لتمكينهم من إتمام العام الدراسي بسهولة مع الحفاظ على صحتهم.

أوضح المهندس بيشوى أديب، رئيس قطاع خدمة العملاء في سامسونج مصر، أن الشركة ستقوم بتوزيع حقيبة تحتوي على أدوات وقائية شخصية تتضمن قناع وجه طبي ومعقم لليدين ومرفق بها رسالة شكر من سامسونج على اجتهادهم في طلب العلم والحفاظ على أنفسهم من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك الحقائب على طلاب المرحلة الثانوية في المناطق الريفية ببعض مناطق الدلتا، مثل مراكز دكرنس وبلقاس وأجا والسنبلاوين وبعض مراكز محافظة البحيرة في كفر الدوار وأبو حمص، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة سامسونج.

وجدير بالذكر أن شركة سامسونج كانت ضمن أولى الشركات التي طورت من خدماتها من أجل توفير بيئة سالمة لعملائها خلال الظروف الصعبة التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، إذ أعلنت الشركة سابقا عن مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة للتعامل بفعالية ومرونة مع العملاء، حيث أتاحت الشركة خدمة عملاء عبر الإنترنت على أعلى مستوى من الجودة، تعمل من خلال تطبيق Samsung Members الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من العام الجاري، بالإضافة إلى خدمة العملاء من خلال التواصل عبر الواتس آب في حالة الأعطال أو الاستفسارات، وذلك في إطار مبادرة "دايمًا معاك" التي تعمل على توفير وتسهيل الخدمات لأكبر قاعدة من العملاء في أي وقت وفى كل مكان، كما وفرت سامسونج أيضًا خدمة الشراء عبر الإنترنت مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم.

شدد "أديب على حرص "سامسونج" على توفير كافة سبل السلامة والأمان لجميع المواطنين موضحا أن تخصيص جهود المبادرة للطلاب ينبع من استراتيجية سامسونج في توظيف خدماتها لدعم قطاع التعليم لتتيح فرصة استكمال السنة الدراسية مع الحفاظ على صحة الطلاب.