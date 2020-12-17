شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين 7 آلاف كم من الترع منتصف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إنه تم البدء في المرحلة الأولى من تبطين الترع فى منتصف العام الجارى، وتستمر لمدة عامين وتنتهى منتصف عام 2022، والهدف منه تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع، لافتا إلى أن وجود هذا القطاع المائى بهذا الشكل الهندسى يساعد على الرى بدون أي مشكلات وبفترة أقل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم اختيار الترع المتعبة في البداية، حيث أن إجمالى الترع 20 ألف كيلو متر، حيث أنه وبعد المرحلة الأولى 4 سنوات، ولكن رئيس الوزراء طلب بالانتهاء من التبطين في ثلاث سنوات.

وأكد أن تأهيل الترع يهدف لضمان عملية توزيع سليمة للمياه داخل الترع، كما يهدف لترشيد استهلاك المياه، حيث يتم الرى بالغمر، ولكن نظم الرى الحديثة تعتمد على ترشيد الاستخدام، حيث الزراعة تتم على خطوط يتم تركيب خراطيم للرى عند جذور النبات مباشرة، والذى يعمل على ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاج المحصول، حيث عمالة أقل وكميات أقل من الأسمدة.