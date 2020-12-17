شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين والدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، وقيادات الوزارتين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحاً أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة العمران المصرى.

وأضاف المهندس هانى ضاحى، أن نقابة المهندسين مستعدة للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، فى منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصرى، ونتشرف بالعمل مع جميع الجهات فى تحقيق النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.

كما أشار الدكتور شبل ضحا، نقيب المهندسين بالمنوفية إلى أهمية إشراف نقابة المهندسين على عمل المهندسين والمكاتب الاستشارية باعتبارها الهيئة المهنية المعنية في كافة القطاعات الهندسية وباعتبارها الاستشاري الهندسي الأول للدولة المصرية وفقا للقانون 66 لسنة 1974 .

وأضاف ضحا، أن امتلاك نقابة المهندسين لكافة مقومات الإشراف والمتابعة المتخصصة لتحقيق الأداء الأمثل لمنظومة إصدار تراخيص البناء وتحقيق أهداف وطموحات الدولة المصرية.