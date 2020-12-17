شكرا لقرائتكم خبر عن حى البساتين يضبط مقاهى تقدم الشيشة ويرفع إشغالات من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات شملت شارع 306 المعادى الجديدة، وتم مصادرة كمية من الشيش وإيداعها بمخازن الحى، كما تمت إزالة الإشغالات من شارع 250 وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما تم ضبط عربة كارو تلقى القمامة والمخلفات بنهر الطريق بشارع 250 أمام المركز الأولمبى تم التحفظ على العربة الكارو.

وأكد الحى أنه فى إطار قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ القاهرة بشأن إغلاق جميع الورش والأعمال الحرفية فى السادسة مساء والمحال التجارية والمولات فى العاشرة مساء يتم تنفيذ حملات يومية لرصد غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين اليوم الخميس، أعمال إصلاح كابلات أعمدة الإنارة بالمجاورة الثامنة، كما تابع أعمال إنشاء بالوعات لماكينة الشفط المحمولة بطريق الأوتوستراد.