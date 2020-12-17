مجلة نيتشر العربية تحتفي باليوم العالمي للغة الضاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كلِّ عام، أطلقت مجلة "نيتشر الطبعة العربية"، وهي النسخة العربية من دورية Nature الدولية، حملة بهدف دعم المحتوى البحثي العلمي باللغة العربية عبر النشر الرقمي، تتضمن عددًا خاصًّا عن مرض "كوفيد-19"، وسلسلة من المنشورات العلمية على مواقعها للتواصل الاجتماعي تستمر على مدار الأسبوع.

وبحسب بيان من المجلة، يتضمن العدد مجموعة من التحقيقات والمقالات، تقدم معلومات شاملة عن فيروس "سارس- كوف- 2"، المسبب لمرض "كوفيد-19"، تشمل طرق حساب الحصيلة الفعليّة لوفيات الجائحة، ونظرة فاحصة على الفيروس، مع رسم توضيحي يبين التركيب البنيوي للفيروس، وطريقة إصابته لخلايا الجسم، ورسم آخر يشرح الطرق المختلفة لتطوير اللقاحات التي يأمل العلماء أن يوفروا من خلالها مناعة ضد الفيروس.

كما تُلْقِي أستاذ علم الوبائيات والصحة السكانية بالجامعة الأمريكية في بيروت، غنى ممتاز، الضوءَ على وضْع أرقام الإصابات في المنطقة العربية، لتضعها في نِصابها الصحيح، وتفسّر الانخفاض النسبي للإصابات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتناول العدد الخاص آثار وباء كورونا على الصحة النفسية، ويركز على دراسة حديثة أجراها عدد من الأطباء النفسيين حول العالم لوضع إطار عمل للتعامل مع الاضطرابات النفسية الناتجة عن الجائحة.

ويتطرق العدد أيضًا إلى المستقبل، و"الحياة الطبيعية الجديدة" بعد كورونا، وخصوصًا التغيير الذي طرأ على المؤسسات الأكاديمية، والأزمات الناجمة عن هذا التغيير، وتنبؤات ما يمكن أن يكون عليه الوضع فيما بعد الجائحة.

ويقدم الملحق دليلًا مختصرًا عن كيفية محاربة ما هو مغلوط من المعلومات، وبالأخصّ تلك المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الوسائل التي أصبحت مصدرًا رئيسًا للمعلومات يجذب مستخدميها على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

وقالت علياء حامد، رئيس تحرير الطبعة العربية: "تزامَن مع تفشي مرض كوفيد-19 حول العالم ظهور وباء من نوع آخر، عُرف باسم الوباء المعلوماتي، تَمثَّل في انتشار كَمٍّ هائل من المعلومات الصحيحة، وغير الصحيحة. وليست الدول العربية بمنأى عن هذا الوباء. ولذا، سعينا لإتاحة معلومات موثقة ومدققة باللغة العربية، في محاولة منا لمواجهة هذا الوباء، الذي ربما يكون أخطر من الفيروس نفسه، حيث نؤمن في "نيتشر الطبعة العربية" بأنّ مِن حق جميع القراء الوصول إلى المحتوى العلمي بلغتهم الأم".

وخصصت المجلة مساحة في ذلك العدد الخاص بمرض كوفيد-19 على الموقع الإلكتروني للطبعة العربية، حيث يمكن الاطلاع على المحتوى، بالإضافة إلى الاطلاع المجاني على باقي محتوى المجلة.