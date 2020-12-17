شكرا لقرائتكم خبر عن «القلب المقدس» تنظم أول معرض «هاند ميد» بمشاركة 60 عارضًا في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الأب الكاهن مخلص مصري، راعى كنيسة القلب المقدس في الاسكندرية، مساء الخميس، أول معرض «هاند ميد» للمنتجات اليدوية بمقر المبنى الملحق بالكنيسة في منطقة الابراهيمية برفقة ميرنا مجدى، مسؤول تنظيم المعرض، وذلك بمشاركة نحو 60 عارض من المسلمين والمسيحيين.

وقال مخلص، لـ«المصرى اليوم»، إن المعرض بتنوعه الدينى يمثل المواطنة الحقيقية في مصر حيث يصطف المسلمين جنبا إلى جنب المسيحيين دون تفرقة بين الاثنين، بهدف تقديم معروضاتهم ومنتجاتهم اليدوية في الكنيسة.

بدورها قالت ميرنا مجدى، مسؤول تنظيم المعرض، وممثل ركن «بازار لاند» المشارك في الفعاليات، أن المعرض يشارك فيه نحو 60 عارض وعارضة من المسلمين والمسيحين، مشيرة إلى وجود سيدة رومانية ضمن العارضات تعرض منتجاتها على مدار اليوم وتدعى «ميشا» وهى رومانية متزوجة من رجل سكندرى وتقيم في الاسكندرية منذ 10 سنوات.

وأضافت «ميرنا»، لـ«المصرى اليوم»، أنها حرصت على أن يكون المعرض متنوع يضم كافة الاتجاهات حيث يشارك فيه شباب خريجون وفتيات وسيدات ورجال، لافتة إلى أن الكنيسة ساهمت في تدعيم المعرض من خلال تحصيل رسوم رمزية من العارضين.

وأوضحت أن المعرض شهد اقبال كبير من جانب الزبائن من مختلف الأعمار، نظراً لكون المعروض يمتاز بجودة عالية وخامات ممتازة وبأسعار بسيطة في متناول أيدى الجميع مقارنة بالأسعار الحرة في الأسواق والمحال التجارية، بالاضافة إلى كونها صناعة يدوية سواء المنتجات أو الاكسسوارات والطعام «الصيامى».

ولفتت إلى أنه جرى الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقاً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشغيل جهاز قياس حرارى على باب المعرض والالتزام بارتداء القناع الطبى «الكمامة».

ورصدت «المصرى اليوم»، خلال افتتاح المعرض بعض اللقطات التي تجسد المواطنة المصرية الحقيقة،حيث تشارك فتاة مسلمة تدعى نسمة خريجة كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، زميلتها المسيحية والتى تدعى راشيل خريجة كلية الزراعة لعرض مجموعة متنوعة من العطور المستوردة من خلال الشراكة معاً.

وشاركت الدكتورة جنفياف عادل شوقى، مسؤول تثقيف صحي في وزارة الصحة والسكان، والتى قالت لـ«المصرى اليوم»، أنها حرصت على المشاركة في المعرض الأول من نوعه والذى يضم منتجات «هاند ميد» بالكامل، بهدف تقديم أكلات صحية علاجية لأصحاب الأمراض المزمنة تشتمل على عناصر ووصفات غذائية مهمة من خلال الابتعاد عن العناصر الضارة بالجسم، خاصة وأنها حاصلة على البورد الأمريكى في التغذية العلاجية .

وشارك بنك مصر في المعرض من خلال تقديم خدمة الحصول على بطاقات «ميزة»، حيث يقول مينا فلوبس ممثل البنك في المعرض أنه يتم تقديم فيزا ميزة مجانا لرواد المعرض، فضلاً عن تخصيص ركن لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بالرواد والعارضين فيما يتعلق بالمدفوعات البنكية الالكترونية والاستعلام على الحسابات البنكية للعملاء كنوع من المساهمة المجتمعية.

وقالت رانيا نسيم بشاى، احدى العارضات أنها تشارك لأول مرة بركن خاص بملابس بابا نويل والاكسسوارات الخاصة به، من خلال استخدام بواقى الاقمشة والمفروشات واعادة تدويرها لعمل ملابس بابا نويل بشكل مختلف عن الشكل التقليدي المعروف واضافة داخله سلك حلزوني لتسهيل مرونة التحرك يمينا ويسارا ليضاهي الخامات المستوردة.

وعن الأسعار قالت لـ«المصرى اليوم»، أن سعر بابا نويل بحسب الحجم والخامات المستخدمة، حيث يبدأ سعره من 5 جنيهات وهو عبارة عن توكة شعر، وحتى 150 جنيه، فضلاً عن عمل كورونا كروشية وبداخلها بابا نويل على شكل طوق من قماش الخيش تبدأ أسعارها من 50 جنيه وحتى 70 جنيه، لافتة إلى أن السعر متوقف على حجم «الكرات» والالعاب الموجودة بداخله.