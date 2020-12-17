«قومي حقوق الإنسان» ينظم الدورة التدريبية الثالثة لدعم قدرات العاملين بالمجلس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثالثة من برنامجه لدعم قدرات العاملين بالمجلس الأربعاء.
وتستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام ترتكز فيها على تطوير فاعلية التعامل مع أصحاب الشكاوى، ويأتى ذلك وفقاً لأساسيات حقوق الإنسان والإلتزامات الدولية والتعرف على كيفية تقديم معالجات فعالة للشكاوى، والتدريب على إستخدام أحدث التقنيات وإستيفاء الرصد والتوثيق للحالات بمعايير موضوعية.
ويتناول البرنامج التعرف على كيفية لإعداد التقارير الداخلية لتطوير العمل المؤسسى وفق ضوابط موحدة، كما يركز البرنامج على تناول الظروف المحتلفة للتعامل مع الشاكين بما فيها التعرف على مبادىء الدعم النفسى للعاملين بالمجلس .
يشارك في التدريب العاملين بالمجلس ذووى الصلة بتلقى الشكاوى وممثلى فروع (القليوبية- سوهاج – بنى سويف – بورسعيد- أسيوط – كفر الشيخ – الغربية).
ويبلغ إجمالى عدد المتدربين 15 ذكور، و7 إناث. يذكر ان المجلس القومي لحقوق الانسان يتبع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة في كافة الانشطة والفاعليات التي يقوم بها.
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