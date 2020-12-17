شكرا لقرائتكم خبر عن «فرعية المهندسين» بالإسكندرية تعلن فتح باب التقدم لمنح مشروعات التخرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية عن فتح باب التقدم للحصول على منح لدعم مشروعات تخرج طلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية في نطاق محافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2020- 2021، وذلك ضمن برنامج مشروع بدايتي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

من جانبه قال الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن المشروع يعد أحد البرامج التي تستهدف دعم شباب المهندسين، والذى يتم تفعيله من خلال لجنة الخطة الاستراتيجية وتنمية الموارد بالنقابة حيث يتم ذلك من خلال بروتوكول التعاون المبرم مع الأكاديمية في هذا الشأن بتشكيل لجان علمية مشتركة لتقييم المشروعات المتقدمة وتحديد الأفضل منها للحصول على المنحة طبقا للمجالات المعلنة.

وأشار «سعودي» إلى تنظيم معرض ختامي للمشروعات ودعوة المهتمين من رجال الأعمال لدعم تنفيذ ها على أوسع نطاق داخل المجتمع. لافتا إلى أن المنحة في هذا الموسم ( 2020-2021 ) تغطى المجالات العلمية التطبيقية منها الاتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة، الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، تطورات الهندسة الطبية والحيوية والرعاية الصحية.