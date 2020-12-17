شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدعاية في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم مرحلة الدعاية في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج، للعام الجامعي الحالى ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك في ظل عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يسمح للمرشّحن بعمل دعايتهم داخل المدرجات وقاعات الدراسة على مدار 3 أيام، مع الالتزام بالقواعد المُنظمة لها.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم التشديد على المرشحين والبالغ عددهم 1004 بواقع 670 طالبا و334 طالبة، بالإلتزام بالمعايير المتفق عليها في الدعاية الإنتخابية، وتجنب ما تم حظره خلالها، مثل إستخدام الشعارات الدينية والطائفية، أو السياسية والحزبية في الدعاية، ومخالفة الآداب العامة والتقاليد الجامعية، وحظر لصق أي أنواع للصور والدعاية على جدران الكليات والجامعة والقاعات والمحاضرات، لافتا إلى أنه تم التنبيه أيضاً على عدم استخدام مكبرات الصوت في الطرقات والحرم الجامعي، منعاً لتأثيرها على سير انتظام المحاضرات، وعدم إستخدام أي صور أو بوسترات أو إرشادات مخالفة للأعراف والتقاليد الجامعية.

وأشار عزيز، إلى أنه خلال فترة الدعاية يقوم المرشّحين بتوزيع بعض الأوراق على زملائهم، تشمل تعريفًا بالطالب والأسرة الطلابية، والبرنامج الإنتخابى، أو الاكتفاء بتقديم أنفسهم بشكل مباشر، كما قام البعض بتعليق اللافتات الصغيرة أمام الكليات، منوها بأنه ستجرى يوم الأحد القادم إنتخابات الجولة الأولى بالكليات ويعقبها مباشرة الفرز وإعلان النتائج.