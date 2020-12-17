شكرا لقرائتكم خبر عن دورتان عن تنمية مهارات العاملين بـ4 إدارات في الأسبوع التدريبي الـ15 بمركز سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز تدريب التنمية المحلية سقارة، خلال الأسبوع المقبل، برنامجه التدريبي للأسبوع الـ15، بتنظيم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات والإشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني.

فيما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يستفيد من هذه الدورات 72 متدربًا من جميع المحافظات.

وشدّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الخميس، على تنفيذ خطه التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية والتي تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام، مشيراً إلى أن خطة التعايش تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة في نقل المتدربين من وإلى مركز سقارة للتدريب.

كما يجري تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يومياً واستخدام المطهرات الشخصية، وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبي، واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدربين أو المدربين.