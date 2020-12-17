شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي بتكلفة 85 مليون جنيه في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى بتكلفة 85 مليون جنيه والمقام على مساحة 1100 متر مربع.

ويتكون المركز من 3 أدوار ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، وهو الذي يتوازى مع تركيب 30 ماكينة غسيل كلوي أخرى بمستشفى التأمين الصحي ضمن أعمال التطوير الجارية بها بتكلفة 150 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى من إجمالي 112 وحدة صحية ضمن المنظومة، علاوة على 11 مستشفى، وهو الذي يتواكب مع البدء في تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع استكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى حيث تم حتى الآن تسجيل 751 ألف نسمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 50%

وطالب أشرف عطية بضرورة مراعاة توفير كافة الأمكانيات والتجهيزات اللازمة لمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة التي تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل في مختلف التخصصات الطبي .