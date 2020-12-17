شكرا لقرائتكم خبر عن سفير للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة يوجه التحية للسيسى لدعمه ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مايكل حداد سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة بالتحية للشعب المصري والدولة المصرية والقيادة الحكيمة فى مصر التي تسلط الضوء والاهتمام على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤكد كل يوم بخطوات حقيقيه دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصرى، على حد قوله.

وأضاف حداد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أوجه شكر كبير بفرحة كبيرة نابعة من خلال تواجدى ببلد الأهرامات وبلد الحضارة لـ 7 آلاف سنة، بسبب مدى اهتمام الدولة المصرية والعرب بشكل عام بالإنسانية".

وتابع حداد فى تصريحاته: "أوجه شكر خاص للقيادة الحكيمة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذى قام بإطلاق مبادرة قادرون باختلاف، وأكثر من ذلك بإطلاق 2018 عام لذوى الاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى مدى أهمية مصر في المنطقة العربية وفى العالم، قائلا: "مصر من أهم البلدان العربية ونعتبرها قدوة للبلدان العربية".

وأوضح حداد أن إنطلاق مسيرة ذوى الإعاقات غدا تعطى رساله أمل كبيرة للشعب العربي وهى الرسالة الأهم، مؤكدا "سعيد بكونى موجود ومشارك في هذه المسيرة بقوة، وأن أكون جزء من هذه الرسالة والتي يتم إطلاقها من قلب مصر ومن قلب العالم العربي للعالم كله"، مضيفا: "من مصر نؤكد على اهتمام الوطن والمواطن العربى بكافة أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسانية ورؤية 2030 كخطة أساسية سنصل لها كعرب مع كل العالم".

جاء قبل مسيرة "مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة"، المقررة غدا الجمعة، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كدعوة لتسليط الضوء على أهمية التقنيات المساعدة في توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوي الإعاقة، والتي سيشارك خلالها مايكل حداد سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مسيرة لمسافة 5 كيلومترات مع مجموعة من أقرانه من الرياضيين المصريين القادرين باختلاف.

يأتى ذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مع الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، وستقام المسيرة تحت سفح أهرامات مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.