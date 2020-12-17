شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: استثمارات وممتلكات الإخوان داخل مصر تقدر بـ300 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة أصول استثماراته وممتلكاته التي تم حصرها حتى الآن داخل مصر ما يقارب من 300 مليار جنيه، وفقا لما كشفته قناة العربية، قائلة: "مازالت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، تكشف عن معلومات مهمة وتفاصيل خطيرة تؤكد أن جماعة الإخوان كانت بمثابة "مافيا دولية" وتنظيم عنكبوتي متشعب ومتغلغل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية في مصر، وبعض البلدان العربية".

وكشفت معلومات أن مجموعة من رجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، كان بعضهم ينتمي للتنظيم فعليا والبعض الآخر من الموالين له، ويديرون استثمارات الجماعة مقابل تقاسم الأرباح بين الجماعة وبينهم، كان من بينهم صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي، صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، وسمير تحسين عبدالحليم عفيفي، صاحب إحدى شركات الأقطان وشركة للوجيستيات المتطورة حصلت على حق تنفيذ بعض المشروعات في ميناء الدخيلة بالإسكندرية، فضلا عن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، وحاتم عبداللطيف، وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان، وفقا لما جاء في قناة العربية.

وتبين أن أحد القيادات الإخوانية، ويدعى محمد أحمد فوزي القاضي، يدير شركة للخدمات التعليمية، يقع مقرها في الشطر التاسع بمنقطة المعادي الجديدة، وتدير عدة مدارس خاصة مملوكة بالكامل لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد التأكد من المعلومات، صدر قرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بالتحفظ على جميع الأموال المنقولة والسائلة والعقارية المملوكة للشركة، وأبناء القيادي الإخواني.

وكشفت المعلومات أن جماعة الإخوان تستحوذ على حصة كبيرة في أسهم شركة مستحضرات التجميل، والتي يديرها شقيقان وتم التحفظ على أموالهما. وتبين أن الشركة تمتلك 3 مصانع و140 فرعا، ويعمل بها 3 آلاف موظف وموظفة، فضلا عن 140 ألف شاب وفتاة للتسويق مقابل عمولة.