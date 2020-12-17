ننشر التفاصيل الكاملة لخطة احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالات اليوم العالمي للغة العربية التي تنظمها قطاعات الوزارة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة.

كما تتابع عبر تقنيات الاتصال المرئي الفعاليات التى تنظمها الأكاديمية المصرية للفنون بروما من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساء وذلك يوم السبت المقبل الموافق 19 ديسمبر الجارى.

تتضمن الاحتفالات مشاركة مجموعة من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة من الذين يجيدون اللغة العربية للحديث عن تجربتهم مع لغة الضاد وهم سفراء إندونيسيا وبريطانيا وبولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان وذلك ضمن مبادرة "علاقات ثقافية" التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

من جانبه ينظم المركز القومي للترجمة احتفالية تتضمن عروض تسجيلية لإنجازات مترجمين مصريين من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وفقرة فنية لفريق كورال تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا، حيث يشدو بمجموعة من القصائد المختارة.

كما تكرم وزيرة الثقافة في هذه المناسبة ثلاثة من المترجمين هم الدكتور أنور ابراهيم، المهندس أشرف عوني و بدر الرفاعي إلى جانب لقاء مفتوح يشارك فيه المكرمين ويديره الدكتور عبدالعزيز بديوي.

وتمتد فعاليات الاحتفالات إلى الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحت شعار يوم في حب اللغة العربية أونلاين ويبدأ العاشرة صباحاً بالتعريف باليوم العالمي للغة العربية وأسباب اختيار هذا اليوم من كل عام، يليه مداخلة للدكتورة أرينا دوتون، أستاذة اللغة والأدب العربي بجامعة لا ساپيينزا مع مجموعة من طلابها للحديث عن اللغة العربية، وأهميتها وأسباب اختيارهم لدراستها، ثم تقديم ورشتي عمل الاولى عن الخط العربي (خط الثلث) بالتنسيق مع صندوق التنمية الثقافية ويقدمها الدكتور خالد مجاهد الأستاذ بجامعة الأزهر وأكاديمية الخط العربي والثانية عن "خط الرقعة" ويقدمها الفنان محمد البغدادي ومترجمتان إلى اللغة الإيطالية.

وفي السادسة مساء يتم إطلاق مبادرة "نتكلم عربي" التي أعلنتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشارك من خلالها وزارة الثقافة ممثلة في الأكاديمية المصرية للفنون بروما بدروس تعريفية عن اللغة العربية يتم إذاعتها أسبوعياً بدءاً من شهر يناير المقبل، وذلك لتعزيز الهوية لأبناء الجالية المصرية وكذلك كون اللغة هي الاداة الاساسية لإبراز الجوانب المضيئة في حضارة الأمة وتاريخها وثقافتها والمحور الأساسي لمنظومة الثقافة ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات وتختم الاحتفالية بفقرة فنية من الموسيقي العربية لعازف العود الفنان محسن ابراهيم.