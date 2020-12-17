ضبط 650 كيلو جرام أحجار يستخلص منها خام الذهب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بأسوان من ضبط 13 جوالا بداخلها أحجار الكوارتز التى يستخلص منها خام الذهب. وزنت الأحجار حوالى 650 كيلو جراما مُحملة على سيارة نقل قيادة (سائق) أقر بحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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