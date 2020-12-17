شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القليوبية يشدد على حظر الاجتماعات والاحتفالات إلا بإذن رسمي مسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة تطبيق قرار حظر إقامة أي إجتماعات أو حفلات أو مؤتمرات أو تكريمات أو أي تجمعات داخل المدارس والإدارات التعليمية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من مدير المديرية

جاء ذلك خلال إجتماع وكيل الوزارة بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية مع مديري عموم الإدارات التعليمية حيث شدد على تذليل أي عقبات أو مشاكل بالمدارس التجريبية في جميع الإدارات التعليمية وضرورة التخلص من الرواكد في المدارس وعدم غلق الحمامات أو تحويلها إلى مخازن في المدارس وضرورة فتح أي فراغ في المدرسة ودور الاتصال السياسي البارز في خدمة العملية التعليمية.

واوصي الفيومي بضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في تنفيذ وإعداد الأعلام وطلاء أسوار المدارس وفق الضوابط والقواعد المنظمة بهذا الشأن

كما إستمع إلى مشاكل جميع الإدارات وناقش مديري الإدارات في كافة المعوقات وتذليل جميع العقبات لخدمة العملية التعليمية مشددا على ضرورة سرعة حل وانهاء أي مشكلة فورا

فيما إستقبل سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا في إطار برتوكول التعاون المشترك بين إدارة الأوقاف بشبرا الخيمة وإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية لجنة من إدارة الأوقاف مشكلة من الشيخ أحمد محمد إبراهيم مدير إدارة الأوقاف بشبرا والشيخ ناصر شيبة المنسق الإعلامى لإدارة الأوقاف لتكريم عدد من حفظة القرأن الكريم بمدرسة الخزف والصينى الإبتدائية. المشتركة.

بينما قام صلاح محروس مدير اداره قها التعليمية بمتابعة مدرسة الحسانية الابتدائية 1 وتفقد جميع فصول المدرسه والمعامل والمكتبة تحت وقام بالتأكيد على اللوحات السوداسية والتباعد بين الطلاب واخذ الاجراءات الاحترازية.

وعقد محمد عبدالمقصود مدير إدارة ليوب إجتماعا برؤساء الأقسام والمراحل لوضع خطه العمل للفترة القادمه وسياسة العمل وحصر اعداد العاملين بالديوان وتخفيض الاعداد للاستعانه بالزيادات في سد العجز .