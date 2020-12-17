شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» لـ«المصري اليوم»: أجواء مستقرة الأيام المقبلة.. وتحذير من الشبورة المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الاجواء مستقرة إلى حد ما الأيام المقبلة .

وأشار شاهين في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن هناك فرص أمطار خفيفة الجمعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تشير توقعات الارصاد إلى سقوط امطار الاربعاء المقبل من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مشيراً إلى قيام هيئة الأرصاد بإرسال تحذيراتها عند حدوث أي اضطراب بالأحوال الجوية .

وشدد شاهين ان التحذير الأيام الثلاث المقبلة من الشبورة المائية الكثيفة صباحاً، وقال «اجازة ويك اند ولو أحد حيروح مشوار يأخر موعده قليلاً، بعد فترة انتهاء الشبورة، ولو مضطر للخروج مبكرا عليه القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية» .