شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مشير حنفي.. «شباب القليوبية»: مشروع قومي لتشجيع الرياضه بالمدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مشروع تشجيع ممارسة الرياضة بالمدارس بحضورالنجم الرياضي مشيرحنفي لاعب منتخب مصر السابق ونجم النادي الاهلي واحد ابناء شبرا الخيمة وذلك بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة خلال ندوة بمشاركة 100 طالب من طلاب مدارس شبرا الخيمة ودارت الندوه حول اهمية ممارسة الرياضة في حياة الانسان وتعرف الطلاب على تاريخ النجم الرياضي ودور ممارسة الرياضة في حياته وخبراته في المجال الرياضي

كما شارك الطلاب في مباراة لكره القدم على ملعب مركز شباب 15 مايو .

وفى كلمته اكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على اهمية ممارسة الرياضة للنشء والشباب ودعم المديرية لكل العناصر الرياضية المميزة من ابناء القليوبية

وأعربت الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية عن سعادتها بما تقدمه مراكز الشباب للاعبين والتغيير الكبير الذي تشهده الشباب والرياضة خلال تللك الفترة وضم اللقاء تكريم مركز شباب 15 مايو للحضور وتكريم الكابتن مشير حنفي باعتباره احد اهم الرموز الرياضية من ابناء القليوبية .

وعلى هامش اللقاء اقيم لقاء رياضي للطلائع في كرة القدم للبنين ولقاء رياضي لفريق كره القدم للبنات اطلق ضربة البداية فيها الكابتن مشير حنفي.

مشروع قومى لتشجيع الرياضه فى المدارس

مشروع قومى لتشجيع الرياضه فى المدارس