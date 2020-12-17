شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد ياسين طه، مدير عام الأبنية التعليمية، حيث استعرض الموقف التنفيذي العام للمشروعات الجارية بخطة العام المالي الجاري، حيث تم الإعلان عن طرح 24 مشروعًا (إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعات) بعدد 315 فصل بقيمة تقريبية 126 مليون جنيه، حيث قامت أيضًا الهيئة بتسليم المواقع لـ21 مشروع منها للبدء في تنفيذ الأعمال، وذلك بعدد 297 فصلا بقيمة إجمالية، وهم: عدد 9 مشروع إنشاء جديد، وعدد 8 توسع، وعدد 1 مشروع إحلال كلي، وعدد 2 إحلال جزئي، وعدد 1 مشروع تعلية، وبذلك يصبح إجمالي عدد المشروعات الجاري العمل بها 36 مشروع بعدد فصول 511 فصل بقيمة إجمالية تزيد عن 209 مليون جنيه، بخلاف أنه قد تم تسليم 14 مشروعًا بعدد فصول 184 فصل بقيمة إجمالية تزيد عن 83 مليون جنيه، وذلك ابتداءً من 1/7/2020 حتى تاريخه.

وناقش المحافظ بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، موجهًا الجهات المعنية بسرعة توفير الحلول والبدائل، مع أهمية التنسيق بين كل الأطراف التنفيذية المعنية لتذليل العقبات أولا بأول لضمان سير الأعمال بانتظام وبالمعدلات المطلوبة، مشددًا على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.