شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بكفرالشيخ ينظم دوره لإعداد القاده وإدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ دورة تدريبية لإعداد القادة وكيفية ادارة الازمات بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ لتدريب الشباب على فن القيادة واعدادهم لتولى المناصب القيادية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب

ياتى ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والدكتور علي أبوشوشة الامين المساعد ونائب امين الحزب والدكتور ياسرشحاتة امين العمل الجماهيرى بالمحافظة

وقال الدكتور ياسر شحاتة إن الدورة تستهدف تدريب 200 شاب وفتاة على فن القيادة وادارة الازمات ويحاضر فيها الدكتور محمدالموجى الاستاذ بكلية التربية جامعة الازهر والحاصل على دورات عديدة في اعداد القادة.

و اوضح يسرى ابوشعيشع الامين المساعد بامانة العمل الجماهيرى بالمحافظة ان الدورة تقام ثلاثة ايام في الاسبوع من الثلاثاء إلى الخميس وتستمر لمدة اشهر بعدها يتم حصول الدارس على شهادة معتمدة من احدى الاكاديميات المتخصصة التي تم التنسيق من خلال امانة العمل الجماهيرى.

اشار ابوشعيشع إلى ان الالتزام بالاجراءات الاحترازية للدارسين وارتداء الكمامات من اهم شروط الدورة حيث تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الدورة

وياتى ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب الداعية لاقامة الدورات التدريبية لتدريب الشباب على فن القيادة وكيفية ادارة الازمات لاعدادهم لتولى المناصب القيادية في المجتمع.