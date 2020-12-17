شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة وشبورة مائية الجمعة.. والقاهرة 20 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق من شمال الوجه البحري بفرص سقوط (30%)، وأمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (الإسكندرية – مطروح – رشيد – بلطيم- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، أيضًا هناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «21– 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «24– 12»، أسوان «25 – 12».