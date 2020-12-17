شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 340 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم فحص 340 ألف و712 من طلبة المرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول إلى الصف السادس الابتدائي، حيث تلقي المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتماما ورعاية ودعم من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية والتي انطلقت من اليوم الأول من شهر نوفمبر بالتنسيق مع التأمين الصحي.

واوضح الدكتور احمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول إلى الصف السادس الابتدائي، تهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.