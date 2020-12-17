شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون دراجات للفتيات في نصر النوبة أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقام مطلع يناير المقبل بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ومؤسسة ( كوما وايدي ) ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، ماراثون دراجات رياضي (للفتيات) بمدينة نصر النوبة تحت عنوان (صحة أونتي) وذلك يوم الجمعة 1/1/2021 المقبل. وتقرر أن تبدأ نقطة الانطلاق من حديقة النصر بالمدينة حتى قرية الجنينة والشباك والعودة على أن يكون عدد المشاركات حوالي 5 فتيات على الأقل من كل مركز شباب على مستوى المراكز بدراجاتهن الخاصة. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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