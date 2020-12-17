احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.. 50% تخفيضا على إصدارات دار الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عن تخفيض 50% على إصدارات الهيئة يومي 20 و21 من ديسمبر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

كان الاحتفال باللغة العربية قد تقرر في يوم 18 ديسمبر من كل عام لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.​