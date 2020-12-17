شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القاهرة»: إطلاق 6 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بمختلف أحياء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة التابعة للشركة.

وقال الشيمي، إن هذه السيارات صممت لتؤدى كافة مهام مركز خدمة العملاء الثابت فى المناطق التى لا يوجد بها مراكز خدمة عملاء والنوادى وجميع المناطق التى يصعب الوصول إليها بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء وقد تم تزويد هذه السيارات بكافة التكنولوجيات والوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

وقال إن الشركة لديها 6 سيارات مجهزة باحدث التكنولوجيات المتطورة للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.

يأتى ذلك ضمن خطة الشركة الطموحة للوصول لعملائها بكافة مناطق القاهرة لتحقيق رضائهم وتخطى طموحاتهم كما اكد على ان قطاع الاعلام وخدمة العملاء بالشركة قد وضع خطة متكاملة لاستغلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة بالنوادى والتجمعات السكنية البعيدة وتقديم الخدمات لعملاء الشركة من كبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة الذين يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بمقراتها الثابتة.