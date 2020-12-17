شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تطلق مبادرة لبيع القطع الموفرة بجميع مراكز خدمة العملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد مبادرة بيع القطع الموفرة بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أهمية تركيب مثل هذه القطع الموفرة والتى من شأنها العمل على توفير كمية المياه المستعملة.

وأوضح أن استخدام القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة في المياه، وبالتالى يستطيع العميل أن يدخر من 30% إلى 50 % من قيمة الفاتورة على مدار الشهر.

وأضاف أن الشركة اطلقت حملة «بيع القطع الموفرة» بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، وتركيب القطع الموفرة للكنائس والمساجد الاهلية والهيئات الحكومية بصفة مجانية، وتمنح الشركة فرصة التركيب المجانى لأول 100 عميل في شراء القطع الموفرة بجميع فروع الشركة.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة ليحصل العملاء على فرصة مجانية التركيب والتى من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الالكترونى.