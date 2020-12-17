شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «الأورمان» لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف مجانًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السيد بلال حبش نائب المحافظ، الخميس، لافتتاح معرض الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية «بالمجان»، الذي نظمته جمعية الأورمان بمركز شباب منشأة عاصم، حيث يخدم المعرض الأسر الأولى بالرعاية والأرامل واليتامي ومحدودى الدخل، بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ،واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، وإمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف

قام «حبش» نائب المحافظ بتسليم بعض الأجهزة الكهربائية وقطع من الأثاث المنزلي للأسر المستفيدة، وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، لافتا إلى تكليفات المحافظ«د. محمد هاني غنيم» بأهمية تقديم الدعم والتعاون المستمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، مشيدا بتنظيم مثل تلك المعارض، والتي تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وموجها الشكر والتقدير لجمعية الأورمان على جهودها الملموسة في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

من جهته، أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان بالمحافظة، أن تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي عن طريق الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لاختيار الأسر المستهدفة والمستحقة لتوزيع تلك الأجهزة والأثاث المنزلى، والتي تشمل: أجهزة منزلية معمرة ،ثلاجات،غسالات مراوح،أغطية وألحفة،أنتريهات،بوتاجازات بأسطوانة الغاز، سخانات،غرف نوم ،مفروشات، موضحا أن المعرض يستفيد منه 45 أسرة ،من بينها بعض الأسر التي تعرضت لمنازلها لحوادث حريق أتلفت أثاثها وأجهزتها الكهربية.