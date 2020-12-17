شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 116 محضرًا في حملة لشرطة المرافق بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشوارع، اليوم الخميس، بقيادة اللواء أشرف منير، نائب مدير الأمن، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، بمناطق سوق الكرنك والمستشفى العام والصنايع والمدينة المنورة والمحطة والمنشية وصلاح الدين.
وأسفرت الحملة عن تحرير 116 محضرًا، تضمنت 27 محضر إشغالات، و8 محاضر باعة متجولين، و6 محاضر نظافة عامة، و22 محضر عدم ارتداء كمامة، 3 محاضر نرجيلة (شيشة)، و16محضر مضبوطات متنوعة، 33 محضر إزالات إدارية.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
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