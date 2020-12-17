شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات «نصف العام» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الخميس، جداول امتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١ على مستوي المحافظة، مؤكداً ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيراً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا .

وأوضح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل وحتي الخميس الموافق 21 يناير 2021، مضيفاً أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق ٢٣ يناير، وستبدأ اختبار الصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 24 يناير وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم السبت الموافق ١٦ يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يناير، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الاعدادي يوم الأحد الموافق ١٧يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من ذات الشهر، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق ٣٠ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير ٢٠٢١ على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم الخميس الموافق 21 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢١.

وفي ذات السياق، قال «سويد» إن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.