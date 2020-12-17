شكرا لقرائتكم خبر عن مدن الأقصر تواصل طلاء واجهات المنازل باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مدن محافظة الأقصر أعمالها لتنفيذ خطة طلاء واجهات المنازل باللون الموحد «البيج الفاتح»، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأعلن العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة، غرب الأقصر، أن خطة طلاء المنازل بالمركز تتم على 3 مراحل مختلفة وذلك في اطار الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع التشوه البصرى.

وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم طلاء 210 منزلاً بالمرحلة الأولي بدءا من المرسي السياحي ومرسي الأهالي وكمين المرور وتفتيش الآثار، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية تم خلالها طلاء 175 منزلاً وذلك بدءاً من منطقة تفتيش الآثار إلي منطقة وادي الملوك والسيدة زينب ومنطقة الأوبرا.

وأضاف «عبدالجابر»، أن المرحلة الثالثة تم خلالها طلاء 290 منزلاً وذلك بدءاً من نقطة المرور حتي كمين الإسعاف بالرواجح الطريق الزراعي.