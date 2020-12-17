شكرا لقرائتكم خبر عن مدن الأقصر تواصل طلاء واجهات المنازل باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل مدن محافظة الأقصر أعمالها لتنفيذ خطة طلاء واجهات المنازل باللون الموحد «البيج الفاتح»، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وأعلن العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة، غرب الأقصر، أن خطة طلاء المنازل بالمركز تتم على 3 مراحل مختلفة وذلك في اطار الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع التشوه البصرى.
وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم طلاء 210 منزلاً بالمرحلة الأولي بدءا من المرسي السياحي ومرسي الأهالي وكمين المرور وتفتيش الآثار، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية تم خلالها طلاء 175 منزلاً وذلك بدءاً من منطقة تفتيش الآثار إلي منطقة وادي الملوك والسيدة زينب ومنطقة الأوبرا.
وأضاف «عبدالجابر»، أن المرحلة الثالثة تم خلالها طلاء 290 منزلاً وذلك بدءاً من نقطة المرور حتي كمين الإسعاف بالرواجح الطريق الزراعي.
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