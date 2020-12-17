شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بحوث الصحراء»: مصر من أكثر مناطق العالم في ندرة المياه والإجهادات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الصحاري المصرية واحدة من أكثر الصحاري في العالم التي تعاني من ندرة المياه والإجهادات البيئية المختلفة التي تجعل من الاستثمار الزراعي نشاطًا اقتصاديًا محفوفًا بالمخاطر ما لم تراعي الأسس العلمية لجعل هذا الاستثمار آمنا ومربحًا ومستدامًا في نفس الوقت.

‏وأضاف «زغلول»، في تصريحات صحفية، في ختام دورة تدريبية تحت عنوان «الإنتاج النباتي المستدام تحت الظروف الصحراوية المصرية، أن المحاور الرئيسية للدورة اشتملت على عدة موضوعات هامة ومنها، التركيب المحصولي الأمثل تحت ظروف الجفاف والمعاملات الزراعية المثلي تحت ظروف الجفاف، الأصناف النباتية الجديدة المناسبة لتلك الظروف وكذلك المحاصيل غير التقليدية، أيضًا تشتمل على كيفية التغلب على تدهور الإنتاجية وجودة الثمار بإضافة قيمة اقتصادية للمنتج الزراعي من خلال تكنولوجيات التصنيع الزراعي.

من ناحيتها، قالت الدكتورة فاطمة أحمد، رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، إن هذه الدورة التدريبية تهدف أيضًا إلى التعريف بالقحولة والجفاف والإجهاد المائي وعلاقتهم بأهداف التنمية المستدامة 2030، والربط بين الإنتاج الزراعي المستدام ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية وحفظ التنوع الوراثي بالصحاري المصرية.

وأضافت «أحمد» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الدورة تناولت آليات تطبيق أفضل حزم الممارسات الزراعية من أجل تحقيق الإنتاج المستدام للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة تحت هذه الظروف.

وتابعت أن عدد المتدربين 67 متدربًا تشمل الباحثين المتخصصين والعاملين في مجال الإستثمار الزراعي بالصحاري المصرية وكذلك طلبة وخريجى كليات الزراعة بالجامعات المصرية والتخصصات ذات الصلة، كما قام بالتدريب نخبة من الباحثين المتخصصين بقسم الإنتاج النباتي ووقاية النبات بالشعبة.

‏وأوضحت رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة أنه عقب الدورة التدريبية كانت هناك زيارة ميدانية إلى محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء للوقوف على بعض التجارب الناجحة للإنتاج الزراعي، تحت الظروف الصحراوية الجافة وزيارة المعامل المتخصصة للتربة والنبات والإنتاج الحيواني ومعامل البيوتكنولوجي وزراعة الأنسجة، كما تم تفقد حظائر الحيوانات وقطيع الإبل بالمحطة ومعمل تصنيع منتجات الألبان.

زراعة الأنسجة في مركز بحوث الصحراء

معامل مركز بحوث الصحراء

مركز بحوث الصحراء

الدكتور فاطمة أحمد في محطة مريوط مركز بحوث الصحراء