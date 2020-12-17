شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يحذر مسؤولي المحليات بالاستبعاد: «الأداء لا يتجاوز 20%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمركز ومدينة اسوان من استبعادهم من مناصبهم في حالة استمرار التقصير في أداء واجباتهم الوظيفية وأن هناك تقييم شامل بشكل مستمر للمحليات بدءاً من رئيس المدينة وحتى أصغر رئيس حى .

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان، الخميس، لمشروع الإسكان المميز حيث قام باستدعاء العميد طارق لطفى رئيس المدينة ونوابه ورؤساء الأحياء، ورؤساء قرى مركز أسوان، وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة حصر وتحرير محاضر لكافة التعديات المجاورة لمشروع الإسكان المميز وأيضاً مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات الإنجليزى، مع القيام بتكثيف الجهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الأسواق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقاهى والكافيهات لمنع تناول الشيشة وتنفيذ إجراءات التباعد ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أن معدلات الأداء للمحليات لا يتجاوز الـ 20 %، بالإضافة إلى عدم تفاعلهم مع مشاكل واحتياجات المواطنين، في حين أن «الواتس آب» الخاص بالمحافظ وقنوات التواصل الجماهيرية الأخرى تستقبل العديد من الشكاوى والمشاكل على مدار الـ 24 ساعة وهو الأمر الذي لن نسمح باستمراره في الإهمال والتقاعس.

وأضاف أن هناك قرارات حازمة ورادعة سيتم اتخاذها تجاه المقصرين لتحقيق حالة الرضا للشارع الأسوانى عن منظومة العمل ولاستعادة الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.