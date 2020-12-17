شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مأخذ محطة مياه «شبلنجة» للشركة المنفذة بعد اعتراض الأهالي بسبب الإشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، بحملة إزالة إشغالات أعلى مأخذ محطة مياة شبلنجة، بناء على تكليف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الحملة جاءت بعد تأخير تنفيذ المحطة عدة أشهر، بسبب إعتراض الأهالى لوجود اشغالات أعلى منطقة مأخذ محطة مياة الشرب بحوض البحرية زمام شبلنجة (أملاك رى) الواقع على بحر مويس على مساحة 495 متر، وعلى الفور قامت «ريان» بحملة لإزالة الاشغالات وإنهاء الأمر مع الأهالى، وتم عمل محضر استلام للموقع للشركة المنفذة، وعلى الفور سيتم البدء فى بناء محطة مأخذ المياة لخدمة محطة مياة شبلنجة.

جاء ذلك بحضور ياسر ابراهيم نائب رئيس المدينة، والمهندس مصطفى عطا ممثل الجهاز التنفيذى لمياة الشرب، والمهندس محمود ماهر ممثل الشركة المنفذة (مصنع حلوان 999)، والمهندس فوزى خاطر مفتش ري بحرى، والمهندسة ياسمين مدير هندسة رى بنها، وأحمد عزام رئيس الوحدة المحلية بشبلنجة.

نائب محافظ القليوبية تسلم مأخذ محطة مياة شبلنجة للشركة المنفذة بعد اعتراض الأهالي بسبب الإشغالات

نائب محافظ القليوبية تسلم مأخذ محطة مياة شبلنجة للشركة المنفذة بعد اعتراض الأهالي بسبب الإشغالات

نائب محافظ القليوبية تسلم مأخذ محطة مياة شبلنجة للشركة المنفذة بعد اعتراض الأهالي بسبب الإشغالات

نائب محافظ القليوبية تسلم مأخذ محطة مياة شبلنجة للشركة المنفذة بعد اعتراض الأهالي بسبب الإشغالات