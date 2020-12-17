شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للمياه: قرى مصر ستكون مخدومة بالصرف الصحى بالكامل قبل 2032 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللواء سيد العشرى: محطة معالجة الجبل الأصفر ستكون الاكبر على مستوى العالم بعد وصولها لـ3.5 مليون متر مكعب يوميا

كشف اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، أنه من المقرر أن يتم توصيل الصرف الصحى لجميع قرى مصر بحلول 2032، لافتا إلى ان نسبة التغطية وصلت نحو 38% من القرى، موضحا أنه خلال فترة لا تتخطى 6 سنوات تم تنفيذ مشروعات صرف صحى تتضمن شبكات ومحطات فى مختلف القرى تخطت النسبة التى تم تنفيذها خلال الـ30 سنة الماضية.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن تكلفة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى أعلى بكثير من تنفيذ مشروعات المياه، نظرا لمحطات الروافع ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى أن توجه الدولة فى الوقت الحالى نحو محطات المعالجة الثلاثية للاستفادة مرة أخرى بمياه الصرف المعالجة فى أعمال الزراعة مرة أخرى.

وأوضح أن محطة معالجة الجبل الأصفر تصل طاقتها الانتاجية لنحو 2.5 مليون متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن تصل لـ3.5 مليون متر مكعب فى اليوم خلال عام 2022 ، موضحا أن محطة الجبل الأصفر ستكون المحطة الأكبر على مستوى العالم بعد وصولها لـ3.5 مليون متر مكعب فى اليوم،مشيرا إلى ان المحطة تغطى احتياجات نحو 80% من سكان محافظة القاهرة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع مياه الشرب، فإن كميات المياه المنتجة يوميا تصل لـ34 مليون متر مكعب يوميا وتغطى تلك النسبة نحو99% من سكان مصر، ولكن هناك بعض المناطق المختنقة والتى تسمى بالمناطق الساخنة، وهو ما يتم تنفيذ محطات على الأطراف بها، وتنفيذ حلول غير تقليدية.

وبما يتعلق بمحطات التحلية، قال إن الدولة اتجهت مؤخرا لهذا الملف لمعالجة مشكلة ندرة المياه، موضحا أن محافظات مرسى مطروح والغردقة والمحافظات الحدودية لن تحتاج أى نقطة مياه من نهر النيل، وستكتفى ذاتيا بتحلية مياه البحر، موضحا أن التقدم التكنولوجى ساهم بشكل كبير فى تقليل تكلفة تنفيذ محطات تحلية المياه.