شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة بالمنيا لعرض مميزات التحول من الرى بالغمر إلى الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع تطوير الرى ندوة بجمعية الهدى التعاونية الزراعية بقرية الوفاء بمحافظة المنيا، لعرض مميزات التحول من الرى بالغمر إلى الرى من زيادة وجودة فى الإنتاجية وتوفير العمالة والأسمدة الزراعية وقلة الحشائش والأعشاب الضارة.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، والتعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائى بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

أوضحت الندوة، أنه تم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها اتاحة القروض للمزارعين بفائدة 5% وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول علي تلك القروض لتنفيذ الرى الحديث.

وتعمل وزارة الرى على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

ونجحت وزارة الرى فى تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الرى بالأراضى القديمه بالوادى والدلتا، التى تسهم فى زيادة الإنتاجيه المحصوليه للفدان، والكفاءة الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفة بالقيمة المضافة لوحده المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.