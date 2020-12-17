شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن استمرار إعفاء المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين، استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية للاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلى 50%، التى بدأت فى 14 ديسمبر الجارى و تستمر حتى 12 فبراير 2020.

وحول نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولي والثانية أكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعى أن نسب الإقبال جيدة جدا من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين الراغبين للاستفادة من نسب الإعفاءات.

يذكر أن القانون 173 لسنة 2020، والذى تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات فى الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر 2020، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.