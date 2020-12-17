شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الباباوى للفاتيكان يزور 5 كنائس بالقوصية وديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إن المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، قام خلال فعاليات اليوم الثانى من الزيارة الرعوية التى يقوم بها إلى إيبارشية أسيوط، بالعديد من الأنشطة، حيث تفقد بصحبة الأنبا كيرلس وليم مطران الايبارشية، والأب توماس وليم، وكيل المطرانية، خلال يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 خمسة كنائس بالمنطقة البحرية من الايبارشية، هى كنائس المنشاة الكبرى والقوصية وامشول وكوم بوها ونزلة مصطفى بديروط.

وأضافت الكنيسة، في بيان اليوم الخميس، اختتم السفير الباباوي بمصر تفقده لمنطقة شمال الإيبارشية بزيارة كنيسة قلب يسوع الأقدس، خلال الزيارات الخمسة تحدث السفير الباباوي إلى أبناء الكنائس، معبرًا عن فرحته بلقائهم ونقل إلى الجميع محبة وأبوة البابا فرنسيس وصلاته لأجلهم، مشيرة إلى أن الزيارات الراعوية للقاصد الرسولي خلال اليوم شهدت مشاركة واسعة من الإخوة المسلمين شركاء الوطن من المسئولين وعموم الشعب، في يقظة وتقدير من رجال الأمن لموقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر ودورها فى خدمة المجتمع.