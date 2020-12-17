- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وشرح رئيس الشركة مخطط إدارة مرفق الكهرباء وكذا مرفق الاتصالات، حيث يتم التعامل مع المواطنين من خلال مكونات المدينة الذكية التي تعتمد بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية، كما استعرض مخطط إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن المنظومة الذكية تهدف إلى إرضاء العملاء، والحفاظ على الاستثمارات عن طريق تقليل نسبة الفاقد وتقليل استهلاك الطاقة، والتحكم والتحليل، وكذا زيادة كفاءة الشبكة، وضبط جودة المياه، وتحسين خدمة العملاء.
وفي نهاية الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى أنه تم أيضاً الاتفاق مع شركة لإدارة منظومة النظافة وتدوير القمامة، وكذا تم الاتفاق مع شركة متخصصة لإدارة منظومة الإعلانات بالعاصمة الإدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.