شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتمنى الشفاء العاجل لـ"ماكرون".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تمنياته بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن قصر الإليزيه فى وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "خالص تمنياتى بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذى يقود بلاده بقوة فى مواجهة أزمة جائحة كورونا.. وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا فى العمل على الحد من انتشار الفيروس، وعلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى فى مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".

الرئيس السيسى يتمنى الشفاء العاجل لـ ماكرون

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